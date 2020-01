Karboksyterapia to zabieg oferujący wszystko to, czego klienci oczekują od nowoczesnych zabiegów – wysoką skuteczność, wszechstronne zastosowanie, minimalną inwazyjność, bezpieczeństwo oraz brak konieczności rekonwalescencji. Wystarczy jedynie wykonać nakłucia skóry cieniutką igłą i wprowadzić podskórnie dwutlenek węgla, aby zainicjować szereg pożądanych zmian w skórze i tkance tłuszczowej.

Karboksyterapia Julie – technologia doceniona wieloma nagrodami

Zabieg karboksyterapii generuje pobudzenie fizjologicznych procesów zachodzących w skórze, co zapewnia efekt jej odżywienia i dotlenienia, ujędrnienia, odmłodzenia, a także regeneracji. W tkance tłuszczowej dochodzi di pobudzenia zjawiska lipolizy, zaś karboksyterapia skóry głowy wykonana przez trychologa https://neonia.com.pl/trycholog/ prowadzi do wzmocnienia włosów, zahamowania ich wypadania oraz pobudzenia wzrostu.

Karboksyterapia Kraków – odmłodzenie twarzy i ciała

Zabieg karboksyterapii to szybki i bezpieczny zabieg gwarantujący spektakularne efekty rewitalizacji skóry oraz modelowania sylwetki. Dla wszystkich osób pragnących przekonać się, jak ogromne możliwości daje karboksyterapia, Kraków i zlokalizowana tu klinika Neonia to idealne miejsce do wykonania zabiegu. Atrakcyjne ceny, profesjonalna kadra oraz dyskretna atmosfera zachęcają do odwiedzenia kliniki Neonia i skorzystania z bogatej oferty zabiegów.