Accent Prime – młoda twarz, szczupłe ciało

Accent Prime to opatentowana kombinacja technologii podłużnych i poprzecznych fal radiowych, umożliwiających selektywne oddziaływanie na komórki tłuszczowe. Efektem jest efektywne spalanie tłuszczu zarówno na większych obszarach ciała, jak i w okolicy podbródka. Z kolei ultradźwięki stymulują w skórze efekt termiczny, prowadzący do obkurczania włókien kolagenowych oraz ujędrnienia skóry. Daje to możliwość kompleksowego modelowania sylwetki podczas jednego zabiegu.

Usuwanie cellulitu w Krakowie - modelowanie sylwetki

Accent Prime to zabieg umożliwiający całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne wyszczuplenie i ujędrnienie sylwetki oraz usunięcia cellulitu ale także ujędrnienia skóry twarzy czy pozbycie się drugiego podbródka. Niestety – zabieg ten wciąż jeszcze nie jest powszechnie dostępny i tylko najlepsze gabinety medycyny estetycznej dysponują aparaturą Accent Prime. Kraków jest jednym z tych miejsc, gdzie można wykonać ten zabieg. Krakowska klinika Neonia posiada platformę Accent Prime z głowicami o zróżnicowanej wielkości, dzięki czemu zabieg może być przeprowadzony zarówno na twarzy, jak i dowolnym obszarze ciała.